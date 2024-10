Lapresse.it - Schlein incontra operai Fiom alla manifestazione a Roma

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) In occasione delladei sindacati CGIL, UIL e CISL per il settore automotive di oggi a, Ellyha fatto un giro di saluti con glipresenti. Tra di loro, molti rappresentanti dellale hanno esplicitamente detto di non volere Matteo Renzi all‚Äôinterno della coalizione: ‚ÄúRenzi non lo vogliamo. Rinuncia a Renzi. No a Renzi‚ÄĚ sono alcune frasi urlate dai manifestanti al passaggio della segretaria del PD.