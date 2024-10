Mistermovie.it - Mister Movie | Prima della morte Liam Payne è stato visto discutere con una donna nella hall dell’hotel

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladicontinua a fare nuovi dettagli inquietanti emergono giorno dopo giorno. Un testimone oculare ha rivelato di averl’ex cantante degli One Direction coinvolto in una discussione animatadel suo hotel a Buenos Aires, poche oretragica caduta. Le ultime ore di: nuove rivelazioni inquietanti L’uomo, che alloggiava nello stesso hotel di lusso, ha raccontato di aver sentitodi soldi con una, il cui nome non èreso noto. Secondo il testimone, l’ex boy band sembrava agitato e avrebbe ripetuto più volte alla: “Ti darò 20.000 dollari solo perché posso. Ho 55 milioni di dollari e mi piace aiutare le persone”. LEGGI: Shock sulladi, non era solo in stanza Questa rivelazione getta nuova luce sulla turbolenta notte che ha preceduto ladi