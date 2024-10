Migranti, tribunale Roma non convalida trattenimento in Albania: tutti in Italia domani (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Migranti, poichè il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro Italiano per i rimpatri a Gjader partiranno domani per l'Italia Imolaoggi.it - Migranti, tribunale Roma non convalida trattenimento in Albania: tutti in Italia domani Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I, poichè ildinon hato ilnel centrono per i rimpatri a Gjader partirannoper l'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - il tribunale di Roma non convalida il trattenimento : rientreranno domani in Italia . M5S : "Meloni si scusi per la truffa del Cpr" - . La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. . Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16 migranti (dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall'Egitto) trasportati in Albania ... (Gazzettadelsud.it)

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Meloni : «Decisione pregiudiziale - difficile lavorare così» - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Domani il rientro. Piantedosi : «Ricorreremo fino alla Cassazione» - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)