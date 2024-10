Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Jonathan Milan devastante! Conquista l’oro e riporta il record del mondo in Italia!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 12.30 per ladella penultima giornata di gare in Danimarca. Buona serata! 21.47: Si chiude qui la terza giornata di gare al Mondiale di Ballerup. L’hato la seconda medaglia e il primo oro connell’inseguimento individuale. Primo posto e nuovodelper l’azzurro che entra nella storia della specialità. Non sono andate benissimo le cose per gli altri azzurri. Letizia Paternoster solo 13ma nell’Omnium e Matteo Bianchi è stato bloccato da un problema tecnico in partenza del time trial. Finucane e Wollaston in copertina in questa giornata di gare, oltre all’infinito Lavreysen che hatonumero 15 al Mondiale 21.46.