Ladro ucciso a Milano, dalle telecamere di videosorveglianza l’aggressione al 37enne con le forbici (Di venerdì 18 ottobre 2024) ucciso a forbiciate, Eros Di Ronza è morto davanti a un bar di viale Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di Milano, per mano di due cittadini di origine cinese, un trentenne e un 48enne, nipote e marito della titolare del bar, che abitano nello stesso stabile del locale. Sono stati svegliati dall’allarme e sono scesi per strada, con delle forbici in mano, per affrontare il Ladro e il complice che faceva da ‘palo’, un 48enne pregiudicato. La vittima 37enne è stato colpita da una forbiciata al torace, la prima volta mentre ancora era sotto la serranda divelta. Poi è stato inseguito per alcuni metri e colpito almeno 20 volte con le forbici fino a stramazzare a terra. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ilfattoquotidiano.it - Ladro ucciso a Milano, dalle telecamere di videosorveglianza l’aggressione al 37enne con le forbici Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ate, Eros Di Ronza è morto davanti a un bar di viale Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di, per mano di due cittadini di origine cinese, un trentenne e un 48enne, nipote e marito della titolare del bar, che abitano nello stesso stabile del locale. Sono stati svegliati dall’allarme e sono scesi per strada, con dellein mano, per affrontare ile il complice che faceva da ‘palo’, un 48enne pregiudicato. La vittimaè stato colpita da unaata al torace, la prima volta mentre ancora era sotto la serranda divelta. Poi è stato inseguito per alcuni metri e colpito almeno 20 volte con lefino a stramazzare a terra. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

