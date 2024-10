Cina | produzione industriale +58% nei primi tre trimestri

Cina: produzione industriale +5,8% nei primi tre trimestri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La produzione industriale cinese a valore aggiunto, un importante indicatore economico, e’ aumentata del 5,8% su base annua nei primi tre trimestri del 2024, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. A settembre, la produzione industriale e’ aumentata del 5,4% anno su anno, con un ritmo di crescita superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al mese precedente. La produzione industriale misura l’attivita’ delle imprese ciascuna con un fatturato annuo delle principali attivita’ di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari). (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: produzione industriale +5,8% nei primi tre trimestri Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Lacinese a valore aggiunto, un importante indicatore economico, e’ aumentata del 5,8% su base annua neitredel 2024, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. A settembre, lae’ aumentata del 5,4% anno su anno, con un ritmo di crescita superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lamisura l’attivita’ delle imprese ciascuna con un fatturato annuo delle principali attivita’ di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari). (Xin) Agenzia Xinhua

