Amazon annuncia uno speciale su Prime Video durante la notte delle elezioni Usa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Amazon ha annunciato sul suo blog che, nella notte delle elezioni Usa, trasmetterà su Prime Video uno speciale in diretta per commentare i risultati. Una sorta di "sfida" alla televisione per diventare la piattaforma di riferimento per chi vuole seguire l'esito di una delle tornate elettorali più importanti dell'anno. La trasmissione sarà condotta dall'ex anchorman di Nbc Nightly News, Brian Williams, e inizierà alle 23 italiane del 5 novembre, giorno dell'election day. Sarà prodotta da Glenn Weiss (anche regista) e Ricky Kirshner con Jonathan Wald come produttore esecutivo e showrunner.

