A Bruxelles l'appello di Cna agli europarlamentari: artigiani e piccole imprese al centro delle politiche europee (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dario CostantiniROMA – "Vi chiediamo che il tema dell'artigianato sia centrale nel vostro mandato e che grazie al vostro impegno l'artigianato e le micro e le piccole imprese possano essere al centro del nuovo ciclo istituzionale di Bruxelles". A lanciare questo appello è stato il presidente della CNA, Dario Costantini, intervenuto con il segretario generale Otello Gregorini all'incontro organizzato dalla Confederazione con gli europarlamentari italiani, tenuto in una sala gremita dell'Eurocamera di Bruxelles. Presente il rappresentante permanente aggiunto dell'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Stefano Verrecchia.

Legge di bilancio - Cna : “Correzione dei conti pubblici senza penalizzare le piccole imprese” - ROMA – Sulla base delle prime indicazioni, la prossima legge di bilancio che deve assicurare il rispetto dei vincoli del nuovo patto di stabilità, non conterrà interventi penalizzanti nei confronti del sistema delle piccole imprese. Aliquote più elevate dovranno essere previste per gli interventi di efficienza energetica e messa in sicurezza degli immobili. (Lopinionista.it)

Legge di Bilancio - Cna : “Correzione dei conti pubblici senza penalizzare le piccole imprese” - Aliquote più elevate dovranno essere previste per gli interventi di efficienza energetica e messa in sicurezza degli immobili. Giusta la conferma del taglio del cuneo fiscale, della tassazione Irpef, nonché la proroga della deduzione del costo del lavoro dei neo assunti. È quanto rileva la Cna, esprimendo apprezzamento per l’agevolazione al 50% sulle ristrutturazioni edili, che consentirà di ... (Lopinionista.it)

Le piccole e medie imprese italiane tassate 120 volte più dei giganti del web - Sino alla fine dell’anno scorso, infatti, i giganti del web hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia nei paesi a fiscalità di vantaggio. Vediamo i numeri emersi dal confronto messo a punto dall’Ufficio studi della CGIA. Appare evidente che per le grandi holding presenti nei in UE rimane ancora la possibilità, almeno per i prossimi 5/6 anni, di ... (Quotidiano.net)