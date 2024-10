Milano, ucciso mentre tenta una rapina: la reazione del derubato (Di giovedì 17 ottobre 2024) tenta di rapinare un bar, il barista reagisce e uccide il ladro – Tragedia a Milano, dove un ladro è stato ucciso con le forbici mentre tentava una rapina in un bar situato in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud della città. L’episodio è avvenuto all’alba del 17 ottobre, quando un uomo di 37 anni, con precedenti penali, ha fatto irruzione nel locale con l’intenzione di rapinare il titolare. Tuttavia, il proprietario, un uomo di origini cinesi, ha reagito, inseguendo il malvivente fuori dal locale e colpendolo più volte al torace con un paio di forbici. La reazione fatale del barista: ladro ucciso con le forbici Secondo le prime ricostruzioni, la tentata rapina è avvenuta intorno alle 5 del mattino. Dopo l’aggressione, il ladro è crollato a terra, mentre il titolare del bar è rimasto sul posto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Urbanpost.it - Milano, ucciso mentre tenta una rapina: la reazione del derubato Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dire un bar, il barista reagisce e uccide il ladro – Tragedia a, dove un ladro è statocon le forbiciva unain un bar situato in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud della città. L’episodio è avvenuto all’alba del 17 ottobre, quando un uomo di 37 anni, con precedenti penali, ha fatto irruzione nel locale con l’intenzione dire il titolare. Tuttavia, il proprietario, un uomo di origini cinesi, ha reagito, inseguendo il malvivente fuori dal locale e colpendolo più volte al torace con un paio di forbici. Lafatale del barista: ladrocon le forbici Secondo le prime ricostruzioni, lataè avvenuta intorno alle 5 del mattino. Dopo l’aggressione, il ladro è crollato a terra,il titolare del bar è rimasto sul posto fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

