Lapresse.it - Medioriente: Gallant, Sinwar morto mentre fuggiva, Gaza si arrenda

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – “ha concluso la sua vita picchiato, perseguitato eera in fuga, non come un comandante ma come qualcuno che si prendeva cura solo di se stesso”. Così il ministro israeliano degli Esteri, Yoav, in un messaggio inviato agli abitanti della Striscia di. “Questo è un chiaro messaggio alle famiglie dei caduti e dei rapiti, ma anche agli abitanti di– prosegue – la fine della l’uomo che vi ha portato alla catastrofe è arrivato, ora è il momento di liberare gli ostaggi e di arrendersi”.