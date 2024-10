Linkiesta.it - La malattia di Eleonora Giorgi, e il ricatto del giornalismo confessionale

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le parole più stupide della lingua italiana non sono «io al tuo posto farei così» (però sono sul podio in tutte le lingue). Le parole più stupide della lingua italiana non sono «non è il mio stile» (ma sul podio anche loro). Le parole più stupide della lingua italiana sono: «ma ti pare». Ma ti pare che chiedi soldi all’internet. Ma ti pare che racconti i fatti tuoi in televisione. Ma ti pare che ti sfoghi con gli estranei. Ma ti pare che fai yoga. Ma ti pare che vai in analisi. Ma ti pare che credi in un qualche dio. Ma ti pare che voti il tal partito. Ma ti pare che dici che stai morendo.