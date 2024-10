Iodonna.it - I pantaloni della tuta sono un’ottima alternativa anche al di fuori della palestra. Basta abbinarli con un tocco di stile

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi ha detto che isiano adatti solo per andare in? Ecco cinque outfit chic e di tendenza per indossare consia di giorno che di sera.rossi e blazer nero La combo più classica dello street style?adidas rossi + blazer nero: un duo vincente. Leggi› Non solo in, laconquista lo street style e detta tendenza nei look d’autunnochiari e maglione Idaadidas chiari si abbinano in autunno a un maglione di cashmere dai toni neutri.larghi e bustierlarghi adidas verde scuro, bustier chiaro, blazer oversize ocra: una ménage à trois che funziona.e blusa Blusa basic chic su pantalone sporty per osare senza strafare.