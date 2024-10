Ergastolo per Amato: gli indizi decisivi per la condanna (Di giovedì 17 ottobre 2024) I medicinali, le chat e il vino. Punto per punto, ecco come l’accusa ha smontato tutte le tesi della difesa inchiodando Amato Ilrestodelcarlino.it - Ergastolo per Amato: gli indizi decisivi per la condanna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I medicinali, le chat e il vino. Punto per punto, ecco come l’accusa ha smontato tutte le tesi della difesa inchiodando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna al PalaCep la Mostra Scambio Radio Genovese - punto di riferimento per il mondo radioamatoriale - - Associazione Radio Amatori Italiani. . Apertura prevista alle ore 9, con orario continuato fino alle 17 e. I. Sabato 12 ottobre al PalaCep (Circolo ARCI Pianacci, via della Benedicta 14) è in programma la 12^ edizione della Mostra Scambio Radio Genovese, organizzata dalla sezione genovese di A. (Genovatoday.it)

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : Alice D’Amato batte Biles di 1 punto alle parallele! Sogno medaglia… - 18. La startlist della finale all-around Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Campionessa d’Europa collega di tutto, Shapo, Pak collegato con Stalder-Shapo, Tkathcev impeccabili. 18. (Oasport.it)