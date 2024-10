Com’è morto Sinwar, il leader di Hamas ucciso (per caso) dall’IDF a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il corpo del 62enne leader di Hamas è stato identificato sulla base dell'esame dell'arcata dentale e poi del DNA. I soldati israeliani non sapevano che fosse lui quando hanno colpito quella palazzina a Rafah. Fanpage.it - Com’è morto Sinwar, il leader di Hamas ucciso (per caso) dall’IDF a Gaza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il corpo del 62ennediè stato identificato sulla base dell'esame dell'arcata dentale e poi del DNA. I soldati israeliani non sapevano che fosse lui quando hanno colpito quella palazzina a Rafah.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il leader di Hamas Sinwar ucciso dall’esercito israeliano - Durante un’attività dell’IDF nella Striscia di Gaza, “tre terroristi sono stati eliminati”, ha reso noto l’IDF, e dopo le verifiche da parte dello Shin Bet è emerso che uno di loro fosse Sinwar. Il quotidiano saudita “Asharq al-Awsat” cita due fonti anonime di Hamas che affermano che i leader del gruppo terroristico dentro e fuori Gaza sono stati informati della morte di Sinwar. (Unlimitednews.it)

Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar : "Ora l'intesa e la fine della guerra" - E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra a Gaza ». Malgrado le parole. . . Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. (Gazzettadelsud.it)

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - "Raramente - ha affermato il presidente americano - si è assistito a una campagna militare di questo tipo, con i leader di Hamas che vivevano e si muovevano in centinaia di chilometri di tunnel, organizzati in più piani sotterranei, determinati a proteggersi senza curarsi dei civili che soffrivano in superficie". (Liberoquotidiano.it)