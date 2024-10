Caronno Pertusella, 13enne investito vicino alla scuola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un veicolo questa mattina a Caronno Pertusella. L’incidente è avvenuto poco popo le 7,30 in via Cinque Giornate all’altezza de civico 201, vicino all’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi, dove probabilmente si stava recando il 13enne. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in una mattinata di Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un ragazzino di 13 anni è statoda un veicolo questa mattina a. L’incidente è avvenuto poco popo le 7,30 in via Cinque Giornate all’altezza de civico 201,all’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi, dove probabilmente si stava recando il. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in una mattinata di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Caronno Pertusella - 4 feriti tra cui due bambini piccoli - L’incidente è successo alle 15,50 in Corso della Vittoria, all’altezza dell’incrocio con Corso Italia. ]. Ci sono anche due bambini piccoli tra i 4 feriti dell’incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio a Caronno Pertusella. . . Incidente stradale a Caronno, 4 feriti tra cui 2 bambini A causa dello scontro tra due vetture sono rimaste ferite [. (Ilnotiziario.net)

Caronno Pertusella - 5 gattini abbandonati al cimitero - appello Enpa per il cibo - . Gattini abbandonati a Caronno Pertusella “Ci serve urgentemente questo cibo umido [. Nei giorni scorsi i volontari dell’Enpa di Saronno hanno recupero 5 gattini nei pressi del Cimitero di Caronno Pertusella. ]. Grazie ai volontari i piccoli sono stati messi in sicurezza, ma ora occorre trovare del cibo per loro. (Ilnotiziario.net)

Caronno Pertusella - 5 gattini abbandonati al cimitero - appello Enpa per il cibo - Grazie ai volontari i piccoli sono stati messi in sicurezza, ma ora occorre trovare del cibo per loro. Nei giorni scorsi i volontari dell’Enpa di Saronno hanno recupero 5 gattini nei pressi del Cimitero di Caronno Pertusella. . . ]. E per questo chiedono l’aiuto di tutti. Gattini abbandonati a Caronno Pertusella “Ci serve urgentemente questo cibo umido [. (Ilnotiziario.net)