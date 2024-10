TikTok, nuovo allarme dagli USA: «Si diventa dipendenti dopo qualche centinaio di video» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TikTok continua a sollevare preoccupazioni in tutto il mondo per il suo potenziale impatto sulla salute mentale. L’ultimo allarme arriva dagli Stati Uniti, dove alcuni esperti hanno avvertito che la piattaforma può indurre una forma di dipendenza già dopo aver visto meno di 300 video consecutivi. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno e come possiamo TikTok, nuovo allarme dagli USA: «Si diventa dipendenti dopo qualche centinaio di video» L'Identità. Lidentita.it - TikTok, nuovo allarme dagli USA: «Si diventa dipendenti dopo qualche centinaio di video» Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)continua a sollevare preoccupazioni in tutto il mondo per il suo potenziale impatto sulla salute mentale. L’ultimoarrivaStati Uniti, dove alcuni esperti hanno avvertito che la piattaforma può indurre una forma di dipendenza giàaver visto meno di 300consecutivi. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno e come possiamoUSA: «Sidi» L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TikTok - ancora un allarme dagli Usa : «Si diventa dipendenti dal social dopo 260 video» - TikTok è finito nuovamente nel mirino dei media negli Stati Uniti dopo che una radio pubblica ha rivelato i contenuti di alcuni documenti interni. Al loro posto sarà potenziata l’intelligenza artificiale. La società che gestisce il social ha portato avanti degli studi in cui è stato riscontrato che «l’uso compulsivo» genererebbe quindi effetti negativi sulla salute mentale dei giovani. (Lettera43.it)

Le Mafie sui social : Gratteri lancia l’allarme su TikTok - Un’immagine che attrae inevitabilmente giovani con poche prospettive, pronti a credere nel mito della criminalità come strada verso il successo. Le piattaforme come TikTok, in particolare, offrono un’opportunità unica per le mafie: con video brevi e virali riescono a veicolare messaggi potenti e a raggiungere un pubblico vastissimo in pochissimo tempo. (Notizie.com)

In ospedale per colpa di un nuovo trend su TikTok : scatta l’allarme - . Un nuovo trend su TikTok inizia a fare paura. Ora dovrà portare una fasciatura fino a quando la ferita non sarà completamente guarita. La giovane, come raccontato da lei stessa in un video, ha deciso di imitare Logan Moffitt e una delle sue ricette virali: affettare un cetriolo con una mandolina. (Cityrumors.it)