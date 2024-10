Sonia Bruganelli rompe il silenzio: “adesso parlo io. Ballando è un lavoro, ho firmato un contratto” e su Paolo Bonolis “siamo due persone molto vicine” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sonia Bruganelli dopo le polemiche scoppiate dentro e fuori la pista di Ballando con le Stelle ha deciso di rompere il silenzio sui social. La ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram parlando apertamente del polverone mediatico scoppiato da quando ha deciso di partecipare al dance show di Raiuno. Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle 2024: «devo essere il piu’ performante possibile» «adesso è il momento che parlo io e rispondo alle vostre domande». Inizia così lo sfogo social di Sonia Bruganelli su Instagram a distanza di pochi giorni dalle polemiche scoppiate sulla pista di Ballando con le Stelle 2024. Dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli, la ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di raccontare cosa sta succedendo. Superguidatv.it - Sonia Bruganelli rompe il silenzio: “adesso parlo io. Ballando è un lavoro, ho firmato un contratto” e su Paolo Bonolis “siamo due persone molto vicine” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dopo le polemiche scoppiate dentro e fuori la pista dicon le Stelle ha deciso dire ilsui social. La ex moglie diha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram parlando apertamente del polverone mediatico scoppiato da quando ha deciso di partecipare al dance show di Raiuno.sucon le Stelle 2024: «devo essere il piu’ performante possibile» «è il momento cheio e rispondo alle vostre domande». Inizia così lo sfogo social disu Instagram a distanza di pochi giorni dalle polemiche scoppiate sulla pista dicon le Stelle 2024. Dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli, la ex moglie diha deciso di raccontare cosa sta succedendo.

Paolo Bonolis rompe il silenzio : le sue parole - dopo le polemiche sulla ex Sonia Bruganelli - In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato. . . . Dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. (Today.it)