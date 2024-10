Meloni, missione in due tappe in Giordania e Libano per dare un segnale a Netanyahu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi a Bruxelles vertice sul Golfo, domani il Consiglio Ue e venerdì la premier vola in Medio Oriente Ilgiornale.it - Meloni, missione in due tappe in Giordania e Libano per dare un segnale a Netanyahu Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi a Bruxelles vertice sul Golfo, domani il Consiglio Ue e venerdì la premier vola in Medio Oriente

Meloni vola a Beirut da militari italiani Unifil e Tajani in Medio Oriente per ribadire centralità missione ONU - USA : "Armi a Israele ma sblocco aiuti umanitari a Gaza" - La Premier Giogria Meloni vola a Beirut venerdì prossimo per incontrare i militari italiani del contingente Unifil e per vedere da vicino la situazione dopo gli attacchi delle Idf sulle basi dei peacekeeper Onu: "Io dovrei essere in Libano venerdì", ha detto la premier alla Camera in sede di replica . (Ilgiornaleditalia.it)

Meloni teme la trappola Pse-Ursula su Fitto vicepresidente della commissione Ue - Solito schema: partenza soft di mattina, in Senato, poi impennata di umori in serata, alla Camera. Le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, tripudio della d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Escalation in M.O. - Meloni in missione in Libano : focus su Unifil e tensioni con Israele - ilfogliettone. Inoltre, la Premier ha ribadito l'impegno dell'Italia a favore di una soluzione diplomatica del conflitto, riaffermando la posizione del governo italiano, che sostiene una soluzione basata su due Stati, in linea con le politiche seguite da governi precedenti di diversi orientamenti politici. (Ilfogliettone.it)