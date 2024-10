Metropolitanmagazine.it - F1| GP USA, Verstappen rivela: “Abbiamo modificato la vettura, speriamo si adatti ad Austin”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo un mese di pausa, la Formula 1 torna in pista. Ad, in Texas, andrà in scena un’importantissima puntata del duello iridato tra Maxe Lando Norris: il britannico è in netta rimonta ma ha bisogno di vincere praticamente sempre da qui a fine anno e sperare in qualche passo falso di Super Max.e la Red Bull non sono certo nel miglior momento dell’anno, ma dal canto loro hanno dato qualche segnale di risveglio a Singapore con un secondo posto che in ottica iridata vale platino. Il Circuit Of The Americas costituirà il primo banco di prova per verificare la competitività della McLaren e della Red Bull per il rush finale rappresentato ultime sei gare della stagione “avuto qualche settimana di pausa dalle gare, il che ci ha dato il tempo di concentrarci e di lavorare sodo sulle nostre prestazioni in vista del Gran Premio degli Stati Uniti.