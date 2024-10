Basket, coppe europee: Trento sprofonda in Turchia, Reggio Emilia ko in volata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – È stata una letterale imbarcata quella incassata dalla Dolomiti Energia Trentino nella quarta giornata di regular season di Eurocup. I bianconeri sono stati travolti con un sonoro 110-70 da parte del Bahcesehir College Istanbul. Un risultato più severo di qualsiasi altra peggiore previsione quello maturato alla Sinan Erdem Sports Hall. Eppure l’avvio sembra promettere altro alla formazione allenata da coach Paolo Galbiati che riesce a tenere testa ai padroni di casa così come conferma il primo quarto di gioco che si chiude sul 26-25. Lo strappo decisivo avviene nella seconda frazione quando va in atto un parziale di 14-0. L’Aquila si ritrova sul 42-27 trovandosi costretta ad incassare con Odiase, Cavanaugh e Massinburg. Risulteranno inutili i due timeout chiamati dalla panchina trentina per provare a fermare l'emorragia difensiva. Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: Trento sprofonda in Turchia, Reggio Emilia ko in volata Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – È stata una letterale imbarcata quella incassata dalla Dolomiti Energia Trentino nella quarta giornata di regular season di Eurocup. I bianconeri sono stati travolti con un sonoro 110-70 da parte del Bahcesehir College Istanbul. Un risultato più severo di qualsiasi altra peggiore previsione quello maturato alla Sinan Erdem Sports Hall. Eppure l’avvio sembra promettere altro alla formazione allenata da coach Paolo Galbiati che riesce a tenere testa ai padroni di casa così come conferma il primo quarto di gioco che si chiude sul 26-25. Lo strappo decisivo avviene nella seconda frazione quando va in atto un parziale di 14-0. L’Aquila si ritrova sul 42-27 trovandosi costretta ad incassare con Odiase, Cavanaugh e Massinburg. Risulteranno inutili i due timeout chiamati dalla panchina trentina per provare a fermare l'emorragia difensiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - coppe europee : Milano e Virtus ko in Eurolega - Decisamente sottotono, invece, le prestazioni in casa biancorossa di Shavon Shields e Nikola Mirotic. Le note più liete sono arrivate dalla Basketball Champions League FIBA, dove la Bertram Dertona Tortona ha travolto il Baxi Manresa 102-85: sugli scudi tra i piemontesi, scappati già nel primo quarto con un 30-15 di parziale, Christian Vital con 28 punti. (Sport.quotidiano.net)

Basket - coppe europee : una incerottata Venezia cade con Bourg - Venezia ha subito cercato di partire con le marce alte e sulla tripla di Moretti ha toccato il 14-8. . Pansa, Ayayi e Brandon hanno però permesso a Bourg di braccare gli orogranata. Un +18 dopo appena 10’ che ha certamente facilitato il compito degli uomini di coach Nenad Markovic che poi, dopo l’intervallo lungo, hanno deciso di chiudere definitivamente la pratica: i canestri di Sokolowski e ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - coppe europee : Trento batte in volata Sopot - Sul fronte di Sopot non sono invece stati sufficienti i 16 punti a testa di Aaron Best e Jakub Schenk e i 15 di Marcus Weathers. L’inseguimento della formazione polacca è quindi proseguito anche nella ripresa e, proprio quando gli ospiti sembravano in grado di rimettere tutto in discussione con il pari di Zyskowsi a poco più di 5’ dalla fine, è arrivato il colpo di reni della formazione di coach ... (Sport.quotidiano.net)