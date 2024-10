Thesocialpost.it - Priero A6, furgone si ribalta sul viadotto: passeggero 72enne precipita e perde la vita

La sera di martedì 15 ottobre si è verificato un tragico incidente sull'autostrada A6, nei pressi di, in direzione Torino. Unfrigorifero si èto, causando la morte di unoriginario di Peveragno, identificato con le iniziali G.G. Ilè stato sbalzato fuori dal veicolo ed èto dalndo lasul colpo. Il conducente del mezzo, invece, è rimasto illeso. Le circostanze che hanno portato almento delnon sono ancora del tutto chiare, e le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro.