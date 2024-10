Ocse: tasso occupazione record oltre il 70%, Italia al 62% (Di martedì 15 ottobre 2024) I tassi di occupazione e di attività nella zona Ocse sono rimasti globalmente stabili, al 70,2 % e al 74% nel secondo trimestre 2024: è quanto scrive l'Ocse in una nota, precisando che si tratta rispettivamente dei ''livelli più elevati dal 2005 e 2008". record per i due indicatori vengono segnalati in tredici dei 38 Paesi aderenti all'Ocse, tra cui Germania, Francia, Giappone e Messico. In Italia, il tasso di occupazione è sceso al 62% nel secondo trimestre 2024 contro il 62,1% del primo trimestre. Quanto al tasso di attività, sempre nel nostro Paese è calato al 66,7%, contro il 67% dei precedenti tre mesi. Quotidiano.net - Ocse: tasso occupazione record oltre il 70%, Italia al 62% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) I tassi die di attività nella zonasono rimasti globalmente stabili, al 70,2 % e al 74% nel secondo trimestre 2024: è quanto scrive l'in una nota, precisando che si tratta rispettivamente dei ''livelli più elevati dal 2005 e 2008".per i due indicatori vengono segnalati in tredici dei 38 Paesi aderenti all', tra cui Germania, Francia, Giappone e Messico. In, ildiè sceso al 62% nel secondo trimestre 2024 contro il 62,1% del primo trimestre. Quanto aldi attività, sempre nel nostro Paese è calato al 66,7%, contro il 67% dei precedenti tre mesi.

