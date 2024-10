Nations League, l’Italia di Spalletti convince e travolge Israele (4-1) (Di martedì 15 ottobre 2024) l’Italia di Luciano Spalletti ha ottenuto una convincente vittoria contro Israele, imponendosi con un netto 4-1 nella quarta giornata della Nations League. La partita, disputata allo Stadio Friuli di Udine, ha visto gli Azzurri dominare il campo e consolidare il loro primo posto nel girone. La Nazionale azzurra ha aperto le marcature al 41? con un rigore trasformato da Retegui, dopo che Tonali era stato atterrato in area. Nel secondo tempo, Di Lorenzo ha raddoppiato al 54?, sfruttando un’azione corale della squadra. Israele ha accorciato le distanze al 66? con un gol di Mohammad Abu Fani direttamente da calcio d’angolo, ma Davide Frattesi ha ristabilito le due reti di vantaggio al 72?. Di Lorenzo ha poi chiuso i conti con la sua doppietta personale al 79?. Calcioweb.eu - Nations League, l’Italia di Spalletti convince e travolge Israele (4-1) Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 15 ottobre 2024)di Lucianoha ottenuto unante vittoria contro, imponendosi con un netto 4-1 nella quarta giornata della. La partita, disputata allo Stadio Friuli di Udine, ha visto gli Azzurri dominare il campo e consolidare il loro primo posto nel girone. La Nazionale azzurra ha aperto le marcature al 41? con un rigore trasformato da Retegui, dopo che Tonali era stato atterrato in area. Nel secondo tempo, Di Lorenzo ha raddoppiato al 54?, sfruttando un’azione corale della squadra.ha accorciato le distanze al 66? con un gol di Mohammad Abu Fani direttamente da calcio d’angolo, ma Davide Frattesi ha ristabilito le due reti di vantaggio al 72?. Di Lorenzo ha poi chiuso i conti con la sua doppietta personale al 79?.

