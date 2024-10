Trasporti: The Economist, ferrovia Cina-Laos stimola espansione rete treni nel Sudest asiatico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – L’inaugurazione della ferrovia Cina-Laos ha dato impulso all’espansione della rete ferroviaria nel Sudest asiatico, con la Cina che offre competenze e finanziamenti per i principali progetti infrastrutturali, ha osservato “The Economist”. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Trasporti: The Economist, ferrovia Cina-Laos stimola espansione rete treni nel Sudest asiatico Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – L’inaugurazione dellaha dato impulso all’dellaria nel, con lache offre competenze e finanziamenti per i principali progetti infrastrutturali, ha osservato “The”. Agenzia Xinhua

