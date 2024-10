Trasporti, Ferrante (Mit): “Av Sa-Rc volano turismo, fermata Vallo di Diano-Certosa di Padula strategica” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho voluto incontrare rappresentanti delle istituzioni e cittadini del Vallo di Diano, un’area che si accinge a vivere una fase di crescita anche grazie alla realizzazione di grandi opere sulle quali è alta l’attenzione del Mit e mia personale. La nuova linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria è destinata a rivoluzionare i collegamenti a vantaggio dell’intera area, rappresentando un volano per lo sviluppo turistico e per la valorizzazione di monumenti patrimonio Unesco come la Certosa di Padula”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, che questa mattina ha visitato la Certosa di San Lorenzo nel Comune di Padula, accompagnato dal Sindaco, Michela Cimino. Anteprima24.it - Trasporti, Ferrante (Mit): “Av Sa-Rc volano turismo, fermata Vallo di Diano-Certosa di Padula strategica” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho voluto incontrare rappresentanti delle istituzioni e cittadini deldi, un’area che si accinge a vivere una fase di crescita anche grazie alla realizzazione di grandi opere sulle quali è alta l’attenzione del Mit e mia personale. La nuova linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria è destinata a rivoluzionare i collegamenti a vantaggio dell’intera area, rappresentando unper lo sviluppo turistico e per la valorizzazione di monumenti patrimonio Unesco come ladi”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio, che questa mattina ha visitato ladi San Lorenzo nel Comune di, accompagnato dal Sindaco, Michela Cimino.

Pediatra di base nel Vallo di Diano - Cammarano (M5S) : "Approvato incarico provvisorio" - “Dopo la nostra segnalazione di pochi giorni fa, questa mattina abbiamo appreso con soddisfazione che il Comitato per la pediatria di libera scelta dell’Asl di Salerno ha approvato un incarico provvisorio per far fronte alla mancanza di un pediatra nel Vallo di Diano. Nella nota inviata al... (Salernotoday.it)

Cammarano : “Pediatra di base nel Vallo di Diano - dopo la nostra segnalazione approvato incarico provvisorio” - it. Continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con l’ASL per assicurarci che questo avvenga in tempi rapidi”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e consigliere regionale Michele Cammarano. Nella nota inviata al Direttore Generale dell’ASL di Salerno chiedevamo un intervento rapido in merito alla carenza di uno specialista di riferimento per circa 750 bambini del ... (Anteprima24.it)

Sanità - primo e importante passo per assegnare il pediatra di base a 750 bambini nel Vallo di Diano - Sebbene siamo consapevoli della grave carenza di Medici specialisti, nel caso specifico nella pediatria, auspichiamo che quanto prima vi siano candidati disponibili ad accettare l’incarico, affinché i 750 bambini del Vallo di Diano attualmente senza assistenza pediatrica possano riavere al più presto il loro pediatra di base”, ha concluso il Consigliere Tommaso Pellegrino. (Anteprima24.it)