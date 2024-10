Liberoquotidiano.it - Sinner? "Il macellaio". Come godono Panatta e Bertolucci: parole pesantissime dopo Shanghai

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “? Potrebbe fare il”. Hanno detto così, scherzando, gli ex tennisti Adrianoe Paolodurante la puntata di “Michette e polpette” nel podcast prodotto da Fandango. Tutto è partito dalledel Campione del Mondo 1976 ai Roland Garros: “Tutti i giocatori, anche quelli meno prestigiosi di Djokovic, giocano un set e poi lui (, ndr) li trita — ha dettosorridendo — Lui ha un tritacarne che mette in funzione piano piano, e alla fine i suoi avversari diventano polpette, chi al sugo, chi fritte, ma sempre polpette. Lui potrebbe fare tranquillamente ilperché fa a pezzi gli avversari, li trita”., condividendo, ha aggiunto: “Tutto senza fare una piega, sta lavorando, sempre in assoluta tranquillità. Secondo me, dimmi se ho torto o ragione, sai dove è migliorato moltissimo? Si muove 4-5 volte meglio di un anno fa.