L' Italia travolge Israele per 4-1 | perché sono tre punti d' oro

L'Italia travolge per 4-1 Israele nella Nations League e si guadagna la prima fascia nel sorteggio per le qualificazioni al prossimo mondiale. Un'ottima Italia chiude la prima metà di gara in vantaggio. L'episodio che sblocca il match arriva al 39': Tonali anticipa Peretz in area e viene travolto dal centrocampista israeliano. L'arbitro indica immediatamente il dischetto del rigore: dagli 11 metri si presenta Retegui, che la piazza sotto l'incrocio dei pali di destra. gli Azzurri alternano abilmente un possesso palla nella fase centrale del campo a cambi di gioco improvvisi per premiare la corsa di Dimarco da una parte e di Cambiaso dall'altra. Nella ripresa la musica non cambia. L'Italia fa la partita e, una volta persa palla, prova subito la riconquista in fase avanzata. Al 54'il raddoppio.

Italia frenata (2-2) dal Belgio. Azzurri travolgenti con i gol di Cambiaso e Retegui. Poi rischiano per l’espulsione di Pellegrini. Pagelle. Classifica - Poteva andare molto meglio, all'Italia addirittura spumeggiante per 38 minuti del primo tempo. Ma poteva andare decisamente peggio dopo l'espulsione (giusta, piede a martello) di Pellegrini. Così, alla fine, Spalletti e i ragazzi azzurri prendono il pareggio (2-2) contro questo Belgio di giocatori fini, come il male minore. (Firenzepost.it)

Napoli travolge il Palermo 5-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia : doppietta di Ngonge - in gol anche Juan Jesus - Al 7?, su un cross preciso dalla fascia, Ngonge è stato lesto a sfruttare l’occasione con un tocco vincente che ha battuto il portiere avversario. Antonio Conte può essere soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, che hanno mostrato solidità in difesa e grande incisività in attacco, dando un segnale importante in vista dei prossimi impegni stagionali. (Puntomagazine.it)

Napoli travolge il Palermo 5-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia : sfiderà alla Lazio - Nel secondo tempo, la partita si interrompe per alcuni minuti a causa di petardi esplosi sugli spalti, ritardando la ripresa del gioco. L’inizio del match è tutto a favore del Napoli: al 7’, Ngonge sorprende Sirigu con un tiro potente che porta i partenopei in vantaggio. A disp. All. Con questo netto 5-0, il Napoli si regala una serata di festa e si prepara alla sfida degli ottavi di finale ... (Primacampania.it)