Donnapop.it - La forza di Veronica Gentili: dopo la morte del padre torna a Le Iene, ecco cosa ha detto in diretta

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Come sappiamo, dall’inizio di questa stagione de LeShow,è stata spesso assente in studio; durante la puntata della scorsa settimana, Max Angioni ha chiaritostesse succedendo. La conduttrice del programma Mediaset si è dovuta assentare due volte dallaper via di suo, colpito inizialmente da una malattia che sembrava in fase risolutiva, ma poi stroncato dalla stessa la settimana. Nonostante il profondo dolore, comunque,ha deciso dire a lavorare in fretta. ieri sera – 13 ottobre 2024 –è apparsa nuovamente nello studio de LeShow, ringraziando il pubblico, i colleghi e tutte le persone che le sono state vicine. Max Angioni, accogliendola di nuovo nel loro parterre, l’ha salutata con un profondo abbraccio.