Grande Fratello, gli spoiler pre puntata: cosa accadrà questa sera (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via l'appuntamento settimanale con il Grande Featello. Ecco cosa accadrà durante la puntata di lunedì 14 ottobre Lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. questa sera l'esito del televoto decreterà il concorrente che dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia. Negli ultimi giorni Enzo Paolo ha vissuto un moto di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton nei riguardi della moglie Carmen ma, nonostante questo, i suoi dubbi sul rapporto di coppia non si sono sciolti.

