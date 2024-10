“Galleria Monte Pergola, lavori infiniti e troppi incidenti” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La ristrutturazione della Galleria MontePergola sta impattando fortemente sui residenti di Montoro Serino e Solofra. Il traffico sui percorsi alternativi istituiti a Solofra e Serino condiziona pesantemente la vita quotidiana della Valle dell’Irno”. Così in un nota il M5S Montoro: “Sul versante di Solofra è stato imposto un senso unico che ha impattato su due quartieri rendendo difficile la vita a circa duecento famiglie che hanno avuto un aumento sostenuto delle spese di carburante e hanno dovuto riorganizzare la vita quotidiana dovendo ricorrere solo ai mezzi propri. La circolazione dei mezzi di emergenza a causa di questa situazione è completamente stravolta e sono cambiati anche i riferimenti degli ospedali per i residenti. Ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco devono percorrere il valico Turci tra Solofra e Serino. Anteprima24.it - “Galleria Monte Pergola, lavori infiniti e troppi incidenti” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La ristrutturazione dellasta impattando fortemente sui residenti di Montoro Serino e Solofra. Il traffico sui percorsi alternativi istituiti a Solofra e Serino condiziona pesantemente la vita quotidiana della Valle dell’Irno”. Così in un nota il M5S Montoro: “Sul versante di Solofra è stato imposto un senso unico che ha impattato su due quartieri rendendo difficile la vita a circa duecento famiglie che hanno avuto un aumento sostenuto delle spese di carburante e hanno dovuto riorganizzare la vita quotidiana dovendo ricorrere solo ai mezzi propri. La circolazione dei mezzi di emergenza a causa di questa situazione è completamente stravolta e sono cambiati anche i riferimenti degli ospedali per i residenti. Ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco devono percorrere il valico Turci tra Solofra e Serino.

