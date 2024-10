Rugby, i Test-Match dell’Italia a novembre: le avversarie e le possibili novità tra i convocati (Di domenica 13 ottobre 2024) Torna il Rugby internazionale e dai primi di novembre sarà il momento delle Autumn Series, i Test Match autunnali che chiudono l’anno solare. E l’Italia di Gonzalo Quesada sarà chiamata a tre impegni di altissimo livello per confermare quanto di buono si è visto sin qui nel 2024. Gli azzurri faranno il loro esordio il 9 novembre a Udine, quando arriverà un’Argentina capace di portare a casa gli scalpi di All Blacks, Australia e Sudafrica nell’ultima The Rugby Championship. Insomma, i Pumas sono una squadra in grande forma e sarà durissima per Lamaro e compagni. Una settimana dopo, a Genova, impegno da non prendere sottogamba contro la Georgia, formazione sempre ostica e che vuole fare bene contro un top team. Gli azzurri, poi, chiuderanno il loro novembre a Torino, allo Juventus Stadium, contro gli All Blacks. Oasport.it - Rugby, i Test-Match dell’Italia a novembre: le avversarie e le possibili novità tra i convocati Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Torna ilinternazionale e dai primi disarà il momento delle Autumn Series, iautunnali che chiudono l’anno solare. E l’Italia di Gonzalo Quesada sarà chiamata a tre impegni di altissimo livello per confermare quanto di buono si è visto sin qui nel 2024. Gli azzurri faranno il loro esordio il 9a Udine, quando arriverà un’Argentina capace di portare a casa gli scalpi di All Blacks, Australia e Sudafrica nell’ultima TheChampionship. Insomma, i Pumas sono una squadra in grande forma e sarà durissima per Lamaro e compagni. Una settimana dopo, a Genova, impegno da non prendere sottogamba contro la Georgia, formazione sempre ostica e che vuole fare bene contro un top team. Gli azzurri, poi, chiuderanno il loroa Torino, allo Juventus Stadium, contro gli All Blacks.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rugby femminile - l’Italia è pronta per il WXV : battuto 24-8 il Giappone nel test di Piacenza - The post Rugby femminile, l’Italia è pronta per il WXV: battuto 24-8 il Giappone nel test di Piacenza appeared first on SportFace. Tutto facile per l’Italia nel test di preparazione al WXV: allo Stadio Beltrametti di Piacenza, le azzurre hanno infatti superato con un comodo 24-8 il Giappone. . Nella ripresa, invece, sono arrivate altre due mete a mettere un punto esclamativo sul match, mentre ... (Sportface.it)

Colpita in testa da palla da Rugby - nonna muore sugli spalti : era andata a vedere la partita del nipote - Una inchiesta ha stabilito che la donna è stata colpita da una palla da Rugby scagliata da un campo da gioco in Inghilterra adiacente a quello in cui giocava il nipote della 69enne e dove si stava allenando un'altra squadra.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Rugby - il ranking mondiale dell’Italia dopo i Test Match estivi - 25 4 Francia 86. 78 10 Fiji 78. In virtù dei risultati di queste competizioni continuano a fluttuare i punteggi delle Nazionali coinvolte, ovvero quelle dell’emisfero australe, oltre alle selezioni nordamericane, e dunque cambiano anche i piazzamenti in graduatoria, coinvolgendo ovviamente anche le formazioni che non scendono in campo. (Oasport.it)