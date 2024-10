LIVE – Olimpia Milano-Brescia 47-45: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Derby lombardo di altissimo LIVEllo tra due formazioni che partono con l’obiettivo di giocarsi il titolo fino all’ultimo: coach Poeta si presenta da ex con un bottino di due successi nelle prime due partite, mentre l’Olimpia ha centrato la prima vittoria in campionato la scorsa settimana, ma è anche reduce dal successo in Eurolega contro Paris. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 13 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Olimpia Milano-Brescia aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. Derby lombardo di altissimollo tra due formazioni che partono con l’obiettivo di giocarsi il titolo fino all’ultimo: coach Poeta si presenta da ex con un bottino di due successi nelle prime due partite, mentre l’ha centrato la prima vittoria in campionato la scorsa settimana, ma è anche reduce dal successo in Eurolega contro Paris. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 13 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

LIVE – Olimpia Milano-Paris 79-74 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 58-63 31? – Palla persa da Causeur e Brooks concede il gioco da tre, non completato, a Ward. 75-73 38? – 2/2 di Ricci. Primi punti della partita con l’1/2 di Shields. 33-37 18? – Momento di difficoltà per l’Olimpia, che non riesce più a crearsi spazio in attacco. 39-43 22? – Non entra il tiro di Dimitrijevic, Shorts segna i primi punti del quarto. (Sportface.it)

