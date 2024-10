Il successo della sesta Barabina Run: vincono Alessio Mainetti e Irene Girola (Di domenica 13 ottobre 2024) Un nuovo successo per la Barabina Run, memorial Dario Santorelli. Si è corsa infatti oggi a Valmadrera, con una grande partecipazione di atleti e pubblico, la sesta edizione dalla gara organizzata da Cascina Don Guanella. Circa 200 gli atleti pronti a affrontare un percorso davvero spettacolare Leccotoday.it - Il successo della sesta Barabina Run: vincono Alessio Mainetti e Irene Girola Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un nuovoper laRun, memorial Dario Santorelli. Si è corsa infatti oggi a Valmadrera, con una grande partecipazione di atleti e pubblico, laedizione dalla gara organizzata da Cascina Don Guanella. Circa 200 gli atleti pronti a affrontare un percorso davvero spettacolare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande successo per la sesta edizione di Ruote nella Storia - Una preziosa occasione per valorizzare il territorio, promuovendo il turismo alla scoperta di borghi ricchi di storia e bellezze artistiche. L'evento è riuscito indubbiamente nell’obbiettivo di coniugare la passione per i motori alla scoperta dei tesori artistici e paesaggistici di Cortona e Foiano della Chiana, riscuotendo un enorme successo. (Lanazione.it)

Grande successo per la sesta edizione di Ruote nella Storia - L'evento è riuscito indubbiamente. . La sesta edizione del raduno di auto storiche "Ruote nella Storia", organizzato dall’Automobile Club Arezzo e da ACI Storico, si è concluso con un successo oltre le aspettative, coinvolgendo appassionati di auto d'epoca provenienti da tutta la provincia ed oltre. (Arezzonotizie.it)

Grande Fratello 2024 - eliminato - percentuali e nominati sesta puntata 3 ottobre : cosa è successo - Grande Fratello 2024, tutto sulla sesta puntata, chi è stato eliminato e i nuovi nominati L'articolo Grande Fratello 2024, eliminato, percentuali e nominati sesta puntata 3 ottobre: cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)