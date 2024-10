Dilei.it - Frasi buonanotte divertenti

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lesono il modo migliore per augurare sogni d’oro e bellissimi a qualcuno senza rinunciare all’originalità e strappandogli un bel sorriso. Dopo una giornata lunga, fatta anche di momenti difficili, il pensiero di andare finalmente a dormire rende tutti più felici. Dormire d’altronde è l’hobby preferito di tanti ed è giusto celebrare questo attimo speciale con un bel messaggio. DiLei ha raccolto tutti gli aforismi, le citazioni e lepiù belle, ironiche e particolari per augurare una notte serena senza rinunciare al sorriso.simpatiche per amici Gli amici si sostengono a vicendaanche quando si tratta di dormire! Spesso infatti un messaggio dellapuò essere un modo perfetto per far sentire il proprio affetto ad una persona cara.