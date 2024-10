Cultweb.it - Che caratteristica ha il nuovo Otello di Edoardo Leo?

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilfilm di, Non sono quello che sono, in uscita il prossimo 14 novembre, con Vision Distribution, è una rilettura dell’di Shakespeare in dialetto romanesco. Un’operazione voluta dall’attore e regista per dimostrare l’universalità di un’opera che è immortale. E anche per rompere l’immagine del bravo ragazzo che lo “tormenta”, per così dire, dagli inizi di carriera. Così, la storia, quella di un uomo che uccide la sua compagna per gelosia, è ambientata negli ambienti criminali di Ostia. E per sé,si è preso il ruolo del cattivo, Iago, l’amico del protagonista (Jawad Moraqib), che non esita a infangare la reputazione di Desdemona (Ambrosia Caldarelli), pur di spezzare la sua serenità. Per il ruoloè ingrassato di 22 chili. Ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero: “La trasformazione fa parte del mio mestiere. È bello diventare un altro.