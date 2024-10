Sbatte contro il new jersey e si ribalta con l’auto: solo contusioni per il conducente (Di sabato 12 ottobre 2024) SURBO - La dinamica, alquanto rocambolesca, aveva lasciato presagire conseguenze più gravi per il conducente della vettura che nel pomeriggio di oggi, dopo un impatto contro una barriera di protezione, si è ribaltato sullo svincolo che conduce all’ingresso del centro commerciale Ipercoop, nella Lecceprima.it - Sbatte contro il new jersey e si ribalta con l’auto: solo contusioni per il conducente Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 12 ottobre 2024) SURBO - La dinamica, alquanto rocambolesca, aveva lasciato presagire conseguenze più gravi per ildella vettura che nel pomeriggio di oggi, dopo un impattouna barriera di protezione, si èto sullo svincolo che conduce all’ingresso del centro commerciale Ipercoop, nella

Cortona : scontro tra furgoni sul raccordo Perugia-Bettolle. Conducente incastrato nell’abitacolo - . I vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti questo pomeriggio, 11 ottobre 2024, sul raccordo Perugia-Bettolle al km 11 San Lorenzo Cortona, per incidente stradale L'articolo Cortona: scontro tra furgoni sul raccordo Perugia-Bettolle. ducente incastrato nell’abitacolo. (Firenzepost.it)

Incidente a Chieri : auto si schianta contro un muro - conducente in ospedale - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, in strada Fontaneto a Chieri. Nella zona dell'incrocio con via Bajs un'auto Audi è andata a schiantarsi contro un muro. Il conducente è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Croce Verde di... (Torinotoday.it)

Furgone dei rifiuti uccise anziano. Le indagini : “Era in contromano”. Conducente rinviato a giudizio - Fioretti abitava con la moglie a un centinaio di metri dal punto dove la mattina del 3 gennaio 2023 fu investito e ucciso. L’uomo, 39 anni di origini albanesi, regolare in Italia e senza precedenti, è comparso ieri mattina di fronte al giudice per l’udienza preliminare, assistito dall’avvocato Luca Betti, e ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. (Lanazione.it)