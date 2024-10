Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic: programma, orari, tv (Di sabato 12 ottobre 2024) La stagione del grande ciclismo non si chiude con il Giro di Lombardia, che si corre sabato 12 ottobre. La Classica delle Foglie Morte è l’ultima Monumento di questa intensa annata agonistica, ma ci sarà ancora una settimana tutta da vivere prima che il gruppo si tuffi nel lungo letargo invernale. Si parte già domenica 13 ottobre, quando andrà in scena la Crono delle Nazioni e si concluderà il Tour of Taihu Lake. Grande attesa in Italia per due gare giovani ma già importanti nel panorama internazionale: Giro del Veneto il 16 ottobre e Veneto Classic il 20 ottobre, giorno in cui nel Sol Levante si vivrà la Japan Cup. In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. Di seguito il calendario delle gare di ciclismo dopo il Giro di Lombardia. Oasport.it - Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic: programma, orari, tv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La stagione del grandenon sicon ildi Lombardia, che si corre sabato 12 ottobre. Laa delle Foglie Morte è l’ultima Monumento di questa intensa annata agonistica, ma ci sarà ancora una settimana tutta da vivere prima che il gruppo si tuffi nel lungo letargo invernale. Si parte già domenica 13 ottobre, quando andrà in scena la Crono delle Nazioni e si concluderà il Tour of Taihu Lake. Grande attesa in Italia per due gare giovani ma già importanti nel panorama internazionale:delil 16 ottobre eil 20 ottobre, giorno in cui nel Sol Levante si vivrà la Japan Cup. In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. Di seguito il calendario delle gare didopo ildi Lombardia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Motociclismo / Saltarelli chiude alla grande nel tricolore e pensa già al suo futuro - Tutti abbiamo dato più del cento del cento ed essere l’unica moto privata in mezzi agli ufficiali ne è la riprova”, evidenzia il pilota senigalliese classe 1985. La gara di sabato è stata combattuta ma una partenza non buona ed un usura dei pneumatici non ha permesso a Saltarelli di osare un po’ di più. (Vallesina.tv)

Elisa Longo Borghini dà spettacolo ai Mondiali di ciclismo ma chiude terza. Vince ancora Lotte Kopecky - Paesi Bassi che hanno imposto però corsa dura, come previsto, senza lasciare andare troppo le seconde linee. Non c’è stato bisogno però, visto che l’azzurra ha dimostrato una condizione eccellente nell’ultima tornata, quando assieme nuovamente a Vollering è riuscita nuovamente a fare la differenza, staccando la campionessa in carica Lotte Kopecky. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo - Cronometro Mondiali juniores 2024 in DIRETTA : Paul Seixas trionfa - Finn chiude settimo - 25 Fra poco al traguardo potrebbero arrivare un paio di atleti che avvicinano il tempo di van Kerckhove: il polacco Jackowiak e lo spagnolo Pericas Capdevila. 11. 11. 38 Chaleil al traguardo conclude in seconda posizione con un ritardo di 38 secondi nei confronti di van Kerckhove. 15 Comincia la cronometro con Samuel Ndikumana, atleta del Burundi. (Oasport.it)

È il giorno del Giro di Lombardia: ecco tutte le variazioni alla viabilità. Già chiusa via Cavallotti - - Aggiornamento delle 12.30: dalle 11 sono state chiuse via Cavallotti, viale Varese (fino al Crocifisso), viale Rosselli (dall’intersezione con via Recchi a Viale Cavallotti, direzione piazza Cavour) ... (laprovinciadicomo.it)

Abodi, augurio Italia-Israele strumento diplomazia e riflessione - (ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - 'Dobbiamo cercare di fare in modo che una partita di calcio comunque mantenga il suo grado indipendenza e autonomia', ... (sport.tiscali.it)

"Dominate the Water" a Palermo, Paltrinieri "Sicilia seconda casa" - Il Golfo di Mondello ospiterà per il secondo anno di fila il circuito ideato dal campione carpigiano PALERMO (ITALPRESS) - 'La Sicilia è un po' ... (sport.tiscali.it)