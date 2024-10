Denunciati due pregiudicati in giro con un suv rubato e arnesi da scasso (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato a piede libero due pregiudicati adraniti di 44 e 38 anni per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli, usati spesso per compiere furti auto. Una gazzella che stava percorrendo il centralissimo corso Sicilia ha raggiunto Cataniatoday.it - Denunciati due pregiudicati in giro con un suv rubato e arnesi da scasso Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato a piede libero dueadraniti di 44 e 38 anni per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli, usati spesso per compiere furti auto. Una gazzella che stava percorrendo il centralissimo corso Sicilia ha raggiunto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parcheggiatori abusivi a Napoli, controlli nelle zone a rischio: multe, sequestri e rimozioni - Nel quadro delle azioni stabilite dal comitato di ordine e sicurezza pubblica su indirizzo del prefetto Michele di Bari, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale e ... (ilmattino.it)

Catania, i carabinieri intercettano un’auto rubata: denunciati autista e passeggero per ricettazione - I Carabinieri di Catania hanno denunciato due adraniti pregiudicati per “ricettazione” e “possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli in concorso”, recuperando l’autovettura che è stata restituita ... (ilsicilia.it)

Catania. Carabinieri intercettano un’auto rubata; denunciati autista e passeggero per ricettazione - Proseguono senza sosta le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio in particolare quelli che più colpiscono la popola ... (libertasicilia.it)