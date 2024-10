Ilfattoquotidiano.it - Rubò 160 milioni di dati di carte di credito, ora lavora per il colosso cyber finanziato dalla Cia: la conversione del fuorilegge russo fan di Putin

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le metamorfosi di Dmitry Smilyanets devono aver sbalordito anche gli 007 americani, tanto da non ostacolare un prodigioso salto della barricata: daaccolto nella terra dia “soldato” per la sicurezza informatica occidentale, nel pieno della guerra in Ucraina. Questa è la storia di un ex delinquente, autore di uno dei colpi più memorabili della storia, redento per i suoi peccati. Oggi è regolarmente impiegato in uno dei colossi globali dellasecurity, Recorded Future, sostenutoCia. Tra iri annovera In-Q-Tel, il fondo di venture capital della Central Intelligence Agency. La multinazionale della sicurezza informaticacon aziende e pubbliche amministrazioni in tutto il globo, inclusa l’Italia.