Riti satanici nel cimitero di campagna le celle telefoniche smascherano gli autori della messa nera

(Di venerdì 11 ottobre 2024) San Giustino (Perugia), 11 ottobre 2024 – La vicenda è piuttosto inquietante. Il giorno dopo Halloween dell’anno scorso alcune persone, recandosi nel piccolo e anticodi Cantone, sulle colline del comune di San Giustino, avevano notato i resti di un rito satanico. Candele, croci rovesciate, sassi, immagini sacre, nella cappella del: elementi che anche ai profani erano sembrati inequivocabili. Parte la segnalazione agli agentipolizia locale e le prime indagini. In questi giorni gli accertamenti su questo strano caso si sono conclusi e tre persone (di giovane età) sono state denunciate - in concorso tra loro - per reati che vanno dall’invasione di terreni o edifici di uso pubblico a vilipendio delle tombe. Si tratta di persone di nazionalità italiana e residenti in zona. Le attività di indagine inizialmente si muovevano nei confronti di ignoti.