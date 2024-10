Oggi 11 ottobre è la festa di San Giovanni XXIII: il “Papa buono” che ha mostrato la tenerezza di Dio (Di venerdì 11 ottobre 2024) San Giovanni XIII, che si ricorda Oggi 11 ottobre, è il pontefice che ha indetto il Concilio Vaticano II. Chiamato il “Papa buono” ha mostrato al mondo l’aspetto della tenerezza di Dio. Il pontificato di San Giovanni XXIII, il “Papa buono”, la cui memoria liturgica è Oggi 11 ottobre, è stato di breve durata, ma L'articolo Oggi 11 ottobre è la festa di San Giovanni XXIII: il “Papa buono” che ha mostrato la tenerezza di Dio proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Oggi 11 ottobre è la festa di San Giovanni XXIII: il “Papa buono” che ha mostrato la tenerezza di Dio Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) SanXIII, che si ricorda11, è il pontefice che ha indetto il Concilio Vaticano II. Chiamato il “” haal mondo l’aspetto delladi Dio. Il pontificato di San, il “”, la cui memoria liturgica è11, è stato di breve durata, ma L'articolo11è ladi San: il “” che haladi Dio proviene da La Luce di Maria.

