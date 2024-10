.com - Gianna Nannini, nuove date per il tour Sei nell’anima – Festival European Leg 2025

(Di venerdì 11 ottobre 2024)annuncia oggi otto nuovi appuntamenti del SeiLegIn attesa di rivederla live in tutta Europa in occasione delindoor SeiLeg in partenza il 22 novembre da Jesolo e ormai a pochissimi passi dal tutto esaurito,annuncia oggi 8 nuovi appuntamenti del SeiLeg, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cuiattraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show. L’annuncio dellearricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del SeiLeg, che porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni deiestivi più importanti.