De Luca | Il governo Meloni riconosca lo Stato di Palestina e metta in atto l’embargo sulle armi con Israele

"Con gli attacchi israeliani ai soldati italiani è successo quello che avevamo previsto tempo fa. Netanyhau ha deciso di violare tutte le regole della legalità internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella tradizionale diretta del venerdì, commentando quanto accaduto in Libano. "Iniziamo col riconoscere lo Stato di Palestina e mettiamo in atto l'embargo alle armi con Israele" ha proposto De Luca.

