Cina : avvia indagine campionaria nazionale su cambiamenti demografici - (Xin) Agenzia Xinhua. Il periodo di riferimento per l’indagine sara’ il primo novembre 2024, ha dichiarato l’NBS. Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Quest’anno la Cina condurra’ un’indagine campionaria a livello nazionale sui cambiamenti demografici per monitorare con precisione e tempestivita’ lo sviluppo demografico del Paese e fornire informazioni di base per le sue politiche demografiche, ha ... (Romadailynews.it)