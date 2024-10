Mercato Napoli, gli azzurri fiutano il primo colpo di gennaio: è un ritorno di fiamma (Di giovedì 10 ottobre 2024) Possibile ritorno di fiamma in casa Napoli in vista del prossimo Mercato di riparazione di gennaio: nel mirino un calciatore già accostato fortemente alla compagine azzurra. Il Napoli vince e convince: il primo posto in classifica è accompagnato da sensazioni assolutamente positive, con Antonio Conte che sembra aver fatto leva sui punti giusti per risollevare la squadra partenopea. Uno scenario quasi impensabile soltanto qualche mese fa, quando il club azzurro chiudeva la scorsa stagione addirittura con un misero decimo posto in classifica. Quest’oggi, grazie anche a quelli che sono stati i sacrifici in sede di calcioMercato nella scorsa estate, l’intero ambiente sembra essere ormai stravolto, in positivo, con la consapevolezza di essere tornati competitivi. Spazionapoli.it - Mercato Napoli, gli azzurri fiutano il primo colpo di gennaio: è un ritorno di fiamma Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Possibilediin casain vista del prossimodi riparazione di: nel mirino un calciatore già accostato fortemente alla compagine azzurra. Ilvince e convince: ilposto in classifica è accompagnato da sensazioni assolutamente positive, con Antonio Conte che sembra aver fatto leva sui punti giusti per risollevare la squadra partenopea. Uno scenario quasi impensabile soltanto qualche mese fa, quando il club azzurro chiudeva la scorsa stagione addirittura con un misero decimo posto in classifica. Quest’oggi, grazie anche a quelli che sono stati i sacrifici in sede di calcionella scorsa estate, l’intero ambiente sembra essere ormai stravolto, in positivo, con la consapevolezza di essere tornati competitivi.

