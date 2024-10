L’Italia sembra dirompente, quasi come le frasi di Spalletti su Inzaghi. Poi, però, Pellegrini la tradisce (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia sembra dirompente, quasi come le frasi di Spalletti su Inzaghi. Poi, però, Pellegrini la tradisce sembrava la serata di Luciano Spalletti e della sua Nazionale. Primi quaranta minuti dirompenti, quasi al livello delle dichiarazioni del pomeriggio del ct su Inzaghi e gli ultras: «Se uno ti telefona e non lo conosci, è difficile poterci scambiare parole. Non conosco i loro rapporti precedenti. Rispondo a chi non conosco poi però so anche riagganciare». Parole che hanno scosso le solide basi del corporativismo calcistico e che hanno imbarazzato i media spesso attenti a non agitare troppo le acque del calcio italiano. Ma stavolta c’è poco da interpretare. Ilnapolista.it - L’Italia sembra dirompente, quasi come le frasi di Spalletti su Inzaghi. Poi, però, Pellegrini la tradisce Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ledisu. Poi,lava la serata di Lucianoe della sua Nazionale. Primi quaranta minuti dirompenti,al livello delle dichiarazioni del pomeriggio del ct sue gli ultras: «Se uno ti telefona e non lo conosci, è difficile poterci scambiare parole. Non conosco i loro rapporti precedenti. Rispondo a chi non conosco poiso anche riagganciare». Parole che hanno scosso le solide basi del corporativismo calcistico e che hanno imbarazzato i media spesso attenti a non agitare troppo le acque del calcio italiano. Ma stavolta c’è poco da interpretare.

