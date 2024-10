La Russa riceve il Presidente del Senato Federale del Brasile, Rodrigo Pacheco (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente La Russa ha ricevuto a Palazzo Giustiniani a Roma il Presidente del Senato Federale del Brasile, Rodrigo Pacheco. “L’incontro si è svolto in un momento in cui la nostra nazione presiede il G20 e l’Italia presiede il G7, e nell’anno in cui l’immigrazione italiana in Brasile celebra il suo 150° anniversario” ha scritto sui suoi profili social il politico brasiliano. “Nel corso dell’incontro è stato valutato anche lo scambio di esperienze tra le legislature affinché la diplomazia parlamentare possa essere un alleato nelle relazioni bilaterali e nello sviluppo di entrambi i Paesi” ha spiegato Pacheco. Lapresse.it - La Russa riceve il Presidente del Senato Federale del Brasile, Rodrigo Pacheco Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) IlLaha ricevuto a Palazzo Giustiniani a Roma ildeldel. “L’incontro si è svolto in un momento in cui la nostra nazione presiede il G20 e l’Italia presiede il G7, e nell’anno in cui l’immigrazione italiana incelebra il suo 150° anniversario” ha scritto sui suoi profili social il politico brasiliano. “Nel corso dell’incontro è stato valutato anche lo scambio di esperienze tra le legislature affinché la diplomazia parlamentare possa essere un alleato nelle relazioni bilaterali e nello sviluppo di entrambi i Paesi” ha spiegato

