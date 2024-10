Giornata mondiale della Salute Mentale, Mattarella: “L’Italia traccia la strada” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – La Giornata mondiale della Salute Mentale “sottolinea l’importanza del benessere Mentale come parte integrante della nostra Salute, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata. Grazie all’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, L’Italia ha tracciato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e ha aperto la strada a una nuova concezione della Salute Mentale basata sull’inclusione sociale, l’autonomia dei pazienti e il supporto all’interno della comunità. Nonostante ciò, il tema della Salute Mentale viene ancora troppo spesso trascurato”. Così in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra oggi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – La“sottolinea l’importanza del benesserecome parte integrantenostra, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata. Grazie all’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita,hato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e ha aperto laa una nuova concezionebasata sull’inclusione sociale, l’autonomia dei pazienti e il supporto all’internocomunità. Nonostante ciò, il temaviene ancora troppo spesso trascurato”. Così in un messaggio il presidenteRepubblica, Sergioin occasione, che si celebra oggi.

