Lopinionista.it - Un benvenuto ad ogni nuova nascita, il cofanetto Little Treasure

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pensata per rendere unici i primi momenti di vita, la lineadi Prénatal offre idee regalo che uniscono dolcezza e stile, dalla tutina abbinata al peluche, al raffinatoche racchiude cinque piccoli tesori tutti da scoprire. Le tutine Prénatal, simbolo di comfort e tenerezza, sono realizzate in morbidi tessuti e arricchite da dolci ricami a tema orsetto. Quelle della linea, disponibili in cinque delicate tonalità (rosa, bianco e azzurro con decorazioni di orsetti o tinta unita in marrone o rosa), si uniscono a un tenero peluche – Lucie in rosa e Doudou in azzurro – pronto a coccolare piccole e piccoli inmomento della giornata. IlPrénatal, invece, è un’idea regalo ideale per custodire i ricordi più preziosi della prima infanzia.