La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024: Feliciano muore. Teresa e Petra sono disperate e accusano Jana e Abel! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 14 al 20 ottobre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024: Feliciano muore. Teresa e Petra sono disperate e accusano Jana e Abel! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scopriamo lede Lae vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 14 al 20. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 9 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

La Promessa - trame spagnole : Alonso licenzia Jana e la allontana dalla tenuta - le anticipazioni - Il sergente Emilio Burdina sarà sempre più convinto che sia stato proprio lui a continuerà a uccidere Gregorio Castillo. La domestica – dopo aver passato tante vicissitudini – inizierà a vedere la possibilità di realizzare il suo sogno d’amore con Manuel e non ci saranno somme sufficienti per convincerla a rinunciare a questo sogno. (Superguidatv.it)

La Promessa anticipazioni 9 ottobre : Abel opera Curro - ma Lorenzo e Cruz continuano a tramare per ucciderlo - La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. Stasera alle 19:40 circa torna La Promessa, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio: di seguito le anticipazioni della trama. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. (Movieplayer.it)